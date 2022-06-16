В Пермском крае окончены поиски 31-летнего мужчины

Фото: "Поисковой отряд Регион 59"

- Найден, жив, благодарим за помощь в поиске, - написали волонтеры поискового отряда Регион 59 к записи о пропавшем 31-летнем Максиме З.

Напомним, 31-летний Максим пропал утром 15 июня. Мужчина ушел из дома по улице Попова в поселке Павловский и бесследно исчез. До глубокой ночи его искали волонтеры и полицейские и в полночь поисковики сообщили радостную весть - мужчину нашли живым. Где все это время он пропадал, не сообщается.

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