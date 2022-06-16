Синоптики обещают дождливые дни в Пермском крае

В Прикамье будет тепло, но возможны дожди. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае опять портится погода. Утро 16 июня в Перми началось с небольшого дождика, синоптики говорят, что ближайшие три дня будут мокрыми.

16 июня днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с, при грозах возможны сильные порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°, днем 23…28°.

В пятницу погода будет похожей, облачно, днем станет на пару градусов прохладнее, возможны дожди. Температура воздуха ночью 11…16°, днем 21…26°.

В субботу местами кратковременный дождь, гроза. Ветер неустойчивый слабый, ночью 10…15°, днем 21…26°.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Читать также

Штрафы за безбилетный проезд в Перми хотят повысить в пять раз

Это планируют сделать уже в сентябре текущего года (Подробнее...)