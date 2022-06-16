Профсоюз Пермского края против повышения штрафов за безбилетный проезд

Пермские власти предлагают повысить штрафы за безбилетный проезд с 500 рублей до 2,5 тысячи рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пермские власти предлагают повысить штрафы за безбилетный проезд с 500 рублей до 2500 рублей, а при повторном нарушении – с 1000 рублей до 5000 рублей.
Законопроект во втором чтении рассмотрят на июньском заседании краевого парламента, он может вступить в силу уже в сентябре.
- Считаем усиление репрессивных мер преждевременным актом, способным вызвать социальное напряжение в городе, - сообщили в Пермском краевом союзе организаций профсоюзов. - Предлагаем сконцентрировать внимание на пропаганде правил передвижения в общественном транспорте и своевременной оплате проезда, различных методах мотивации добросовестных пассажиров.
Инициатором повышения штрафов стала администрация Перми. Власти пытаются сократить количество безбилетников в общественном транспорте.
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