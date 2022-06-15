Блестящий талант пермской балерины не убедил жюри международного конкурса

Валерия Кузнецова и Олег Мангадаев. Фото: «Московский комсомолец».

Восходящая звезда пермского балета Валерия Кузнецова не оставила у экспертов ни тени сомнения в своем таланте. Жюри XIV Московский международный конкурс артистов балета осталось другого мнения.

Выступление Валерии Кузнецовой вызвало бурный восторг у экспертного сообщества и зрителей завершившегося на сцене Большого театра в Москве.

Недавний лауреат Международного конкурса артистов балета «Арабеск» в Перми выступила в младшей группе номинации «Дуэт». Вместе с Валерией Кузнецовой на сцену выходил ее партнер Олег Мангадаев.

- По дуэтам в младшей группе золота не дали никому, хотя тут как раз имелась уникальная и очень музыкальная девочка из Перми - Валерия Кузнецова, в итоге получившая серебро, хотя золото она вполне заслужила. Но в жюри нет пермских представителей. На втором туре из-за этого уже возник скандал: засудили двух премьеров пермского балета, - рассказывает обозреватель «Московского комсомольца» Павел Ященков.

Вторит ему музыкальный эксперт «Коммерсанта» Татьяна Кузнецова, которая также удивилась скупости судей. Валерию Кузнецову она называет балериной редкого лирического дарования с удивительно красивыми линиями адажио.

Выступавшая в этой же номинации еще одна представительница Перми Дарья Чугунова стала обладателем третьей премией. С ней в дуэте танцевал Лев Копылов.

Олег Мангадаев и Лев Копылов были удостоены специальной премией за партнерство.

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