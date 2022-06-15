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Общество15 июня 2022 17:42

В поселке Павловский сегодня утром пропал 31-летний мужчина

О его местонахождении до сих пор ничего не известно
Источник:kp.ru
Пропал человек. Фото: Максим Андреевич Завьялов в утреннее время 15 июня вышел из дома по адресу: п. Павловский, Очёрский район, ул. Полевая. Его приметы: рост 174 см, среднего телосложения, волосы темно-русые. Был одет в футболку серую с длинным рукавом, кроссовки серые в белую крапинку. Всех, кому известно местонахождение Максима Завьялова, просим сообщить по телефонам: 02, 102 – полиция 112 – ЕДДС 8 (342) 241-36-40 - БРНС г. Пермь +7 (912) 880-41-60 – волонтёры +7 (958 -244-12-84-инфорг Юлия Внимание, розыск! Фото: «Регион59» / ВКонтакте

Пропал человек. Фото: Максим Андреевич Завьялов в утреннее время 15 июня вышел из дома по адресу: п. Павловский, Очёрский район, ул. Полевая. Его приметы: рост 174 см, среднего телосложения, волосы темно-русые. Был одет в футболку серую с длинным рукавом, кроссовки серые в белую крапинку. Всех, кому известно местонахождение Максима Завьялова, просим сообщить по телефонам: 02, 102 – полиция 112 – ЕДДС 8 (342) 241-36-40 - БРНС г. Пермь +7 (912) 880-41-60 – волонтёры +7 (958 -244-12-84-инфорг Юлия Внимание, розыск! Фото: «Регион59» / ВКонтакте

Максим Андреевич Завьялов в утреннее время 15 июня вышел из дома по адресу: п. Павловский, Очёрский район, ул. Полевая.

Его приметы: рост 174 см, среднего телосложения, волосы темно-русые. Был одет в футболку серую с длинным рукавом, кроссовки серые в белую крапинку.

Всех, кому известно местонахождение Максима Завьялова, просим сообщить по телефонам:

02, 102 – полиция

112 – ЕДДС

8 (342) 241-36-40 - БРНС г. Пермь

+7 (912) 880-41-60 – волонтёры

+7 (958 -244-12-84-инфорг Юлия

По информации группы «Регион59».