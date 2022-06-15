В поселке Павловский сегодня утром пропал 31-летний мужчина

Пропал человек. Фото: Максим Андреевич Завьялов в утреннее время 15 июня вышел из дома по адресу: п. Павловский, Очёрский район, ул. Полевая. Его приметы: рост 174 см, среднего телосложения, волосы темно-русые. Был одет в футболку серую с длинным рукавом, кроссовки серые в белую крапинку. Всех, кому известно местонахождение Максима Завьялова, просим сообщить по телефонам: 02, 102 – полиция 112 – ЕДДС 8 (342) 241-36-40 - БРНС г. Пермь +7 (912) 880-41-60 – волонтёры +7 (958 -244-12-84-инфорг Юлия Внимание, розыск! Фото: «Регион59» / ВКонтакте