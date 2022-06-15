Cбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на рефинансирование

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С 15 июня Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на рефинансирование, которые теперь начинаются от 14,9% годовых. Более того, в первый месяц ставка по такому кредиту составит всего 6,9% годовых (при сумме кредита от 300 тысяч и сроке кредита от года) для всех категорий клиентов.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Мы продолжаем улучшать наши продукты по рефинансированию кредитов Сбера и других банков, делая их всё более доступными. Сегодня это отличная возможность перекредитоваться по более низкой ставке, сэкономив деньги и время, ведь тогда больше не придётся отслеживать суммы и даты платежей. Чаще всего при рефинансировании клиенты объединяют более двух обязательств – в апреле среди тех, кто воспользовался рефинансированеием, таких клиентов было 40%. При этом порядка 48% клиентов рефинансировали кредитную карту другого банка, 37% – кредит наличными, а еще 15% берут дополнительную сумму на личные цели».

Узнать больше о кредитах на рефинансирование в Сбере можно на сайте банка.