В Перми появилась первая жертва наступившей жары

Сгоревший автобус. Фото: Подслушано Кислотные дачи / ВКонтакте.

По информации дежурной части МЧС Пермского края, рейсовый автобус после смены возвращался в парк. В 21:03 на пульт поступило сообщение об возгорании.

На место пожара в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района Перми выехали 3 единицы спецтехники с 10 огнеборцами. Его удалось оперативно локализовать и потушить. К счастью, пассажиров в автобусе не было, пострадавших нет.

На видео, предоставленным группой «Мой город - Пермь», отчетливо видно какой силы был пожар. Причина возгорания устанавливается.

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