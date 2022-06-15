Роботы из Перми готовы заменить ведущие зарубежные аналоги

Пермские супер-роботы. Фото: Роботех

Автоматические системы на базе роботов-манипуляторов «Роботеха» готовы выполнять задачи в различных сферах производства: сварка и металлообработка, паллетирование, сортировка, окрашивание и прочее.

По словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуарда Соснина, разработанная пермским «Роботехом» линейка промышленных роботов способна конкурировать с продукцией ведущих мировых компаний и заменить зарубежные аналоги.

Роботы из Перми уже успешно прошли опытно-промышленные испытания, сообщает издание «В КУРСЕ.РУ».

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