В школах Прикамья будут бесплатно кормить детей, прибывших из ЛНР, ДНР и Украины

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Прикамье детей беженцев, прибывших из Луганской народной Республики, Донецкой народной Республики и Украины, учащихся с пятого по одиннадцатый класс, будут бесплатно кормить в школах в течение учебного года. Пресс-служба минобразования и науки сообщает, что соответствующее постановление о выделении бюджетных средств было принято на заседании правительства региона.
Напомним, на конец учебного года в школах Пермского края числилось более 20 таких ребят. Кроме того, бесплатное горячее питание положено и ученикам с первого по четвертый класс.
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