Самые популярные покупки в кредит у пермяков — смартфоны

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Об этом сообщили в пресс-службе пермского филиала МТС. Аналитики компании отмечают, что весной 2022 года произошло снижение активности на рынке потребительского кредитования. Для многих новые ставки по ипотеке и кредитам наличными стали заградительными. Единственный сегмент, который сумел избежать значительного падения – это кредитование в точках продаж.

По данным аналитиков МТС Банка, самая популярная категория товаров в этом направлении — мобильные телефоны. На них приходится 30,5% всех займов. Средняя сумма кредита составляет 30,9 тысячи рублей.

На втором месте бытовая техника – 22,8% от общего количества кредитов в точках продаж. Чаще всего весной 2022 года брали в кредит аудио-, видеотехнику, микроволновые печи и стиральные машины при среднем чеке 22,1 тысячи рублей.

Тройку самых популярных товаров, приобретаемых в кредит, замыкают аксессуары: гарнитуры, смарт-часы, внешние аккумуляторы и т.п. Их доля составила 21,1%, а средняя стоимость покупки – 13,9 тысячи рублей. Далее расположилась компьютерная техника – 7,1% и мебель – 4,2% со средними чеками 28,2 тысячи рублей и 34,4 тысячи рублей соответственно.