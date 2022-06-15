В Перми на Восточном обходе рейсовый автобус врезался в КамАЗ

Фото: t.me/zhest_59

Днем в среду, 15 июня, в Перми на Восточном обходе произошло ДТП с рейсовым автобусом. Как сообщили в УВД Перми, авария произошла в 14:45 на 13 километре автодороги.

- Водитель рейсового автобуса НЕФАЗ, сообщением "г. Добрянка - Автовокзал г. Пермь" при неустановленных обстоятельствах допустил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем КамАЗ, - сообщили в УВД.

В результате ДТП травмы получили два человека: 31-летнюю женщину-кондуктора увезли в больницу, еще одной 45-летней пассажирке оказали медицинскую помощь на месте аварии. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.

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