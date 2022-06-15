В дни открытия и закрытия «Небесной ярмарки» будут ходить ночные электрички до Перми

Фото: "Небесная ярмарка"

25 июня в 20.00 на стадионе «Труд» в Кунгуре состоится открытие фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». Пройдет массовый старт шаров, когда огромные аэростаты поднимутся в небо над Кунгуром и будут летать над ним.

На закрытии фестиваля, 2 июля в 22.30, состоится традиционное шоу «Танец слонов»: в небе будут «танцевать» светящиеся воздушные шары, поочередно опускаясь и подымаясь в такт музыке.

В дни открытия и закрытия «Небесной ярмарки» из Кунгура в Пермь будут организованы ночные электрички. Эти поезда будут следовать с минимальным количеством остановок, чтобы доставить пассажиров за максимально короткое время.

25 июня электричка выйдет из Кунгура в 22.31, а в Пермь прибудет в 0.24.

2 июля отправление из Кунгура – в 0.48, прибытие в Пермь - в 2.41.

Цена билетов 209 рублей.

Как сообщили организаторы фестиваля, в настоящее время ведутся переговоры с Департаментом дорог и транспорта Перми о предоставлении трамваев к прибытию электропоездов на станции Бахаревка и Пермь-2.