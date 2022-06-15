Краевое МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре

- Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Краевое ГУ МЧС России предупреждает о грозах и сильном ветре, которые ожидаются завтра, 16 июня. По данным синоптиков, днем на территории края пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы.

Порывы ветра при грозах могут достигать скорости 15-20 метров в секунду, а температура воздуха днем составит +23…+28 градусов.

Жителям и гостям Прикамья рекомендуют избегать нахождения рядом с рекламными щитами, деревьями и различными хрупкими конструкциями во время непогоды. А также не парковать свои авто возле них.

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