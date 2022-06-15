В Перми пройдет бесплатная книжная ярмарка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 18 июня, с 12:00 до 18:00 в Перми состоится бесплатная книжная ярмарка. Место проведения – микрорайон Рабочий поселок, площадка за домом по улице Уральская, 75.

Каждый может захватить с собой книги, которыми хочет поделиться. Если таких нет, можно принести разную макулатуру: газеты, журналы, календари, буклеты, рекламные проспекты и другое. Запрещена экстремистская литература и книги, зараженные насекомыми или плесенью.

Кроме того, в рамках ярмарки пройдет экскурсия о жизни квартала, настольные ролевые игры и публичное чтение любимой литературы

- Весь день в подарок для участников чай с крендельками, - добавляют организаторы мероприятия из союза «Содействия Социальному Развитию»Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

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