Улицы Перми начали охлаждать водой

Фото: Администрация Перми
Специальные машины начали охлаждать пермские улицы водой. Как сообщает городская мэрия, этому поспособствовало потепление и повышение температуры воздуха. Сейчас в Перми установились комфортные +26 градусов.
Машины обрабатывают улицы каждые 2-3 часа. Ежесуточно на полив уходит от 90 до 100 тонн воды.
Как отметили в мэрии, это не только уборка, но и профилактика деформации дорожного покрытия под жаркими лучами солнца.
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