Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2022 12:45

Более тысячи пермяков поддержали переезд театра «У моста» в здание бывшего трамвайного депо

Но не все так просто
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: domofoto.ru

Фото: domofoto.ru

1396 зрителей уже подписали и продолжают подписывать письмо губернатору Пермского края Махонину Д.Н с настоятельной просьбой передать театру «У Моста» здание бывшего трамвайного депо и обрести театру полноценный «дом». С профессиональными гримерками, цехами и театральными мастерскими, чего нет в нынешнем здании театра.

Напомним, театру «У Моста» давно требуется новое здание. В существующем, несмотря на всю его роскошную отделку, - деревянные перекрытия, которые не удовлетворяют противопожарным требованиям, тесные гримерки, нет места под склад для декораций и театральные цеха.

Ранее краевые власти собирались передать «У Моста» помещение на Заводе Шпагина. Театр мог бы туда переехать, показывать спектакли, а тем временем делать ремонт в историческом здании. Но эти планы отменились.

Зато помещения старого трамвайного депо в Разгуляе как нельзя лучше подходят для театра. Краснокирпичное здание было построено в 1917 году.

Но не все так просто. Еще в марте этого года начальник городского департамента культуры и молодежной политики Василий Головин заявил, что говорить о передаче здания трамвайного депо театру «У Моста» можно только теоретически.

– Мы посмотрели здание, оценили его. Да, вполне реально перевезти туда театр. Но, как вы помните, планировалось передать этот объект культурного наследия под гастрорынок. Тогда бы в его перестройку и содержание вкладывался бизнес. Вот если бизнес не заинтересуется созданием гастрорынка, тогда можно будет говорить о передаче депо под театр, - заявил Головин

Фото предоставлено театром «У Моста»

Фото предоставлено театром «У Моста»

Фото предоставлено театром «У Моста»

Фото предоставлено театром «У Моста»

Фото предоставлено театром «У Моста»

Фото предоставлено театром «У Моста»

Фото предоставлено театром «У Моста»

Фото предоставлено театром «У Моста»

Фото предоставлено театром «У Моста»

Фото предоставлено театром «У Моста»