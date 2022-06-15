Более тысячи пермяков поддержали переезд театра «У моста» в здание бывшего трамвайного депо

Фото: domofoto.ru

1396 зрителей уже подписали и продолжают подписывать письмо губернатору Пермского края Махонину Д.Н с настоятельной просьбой передать театру «У Моста» здание бывшего трамвайного депо и обрести театру полноценный «дом». С профессиональными гримерками, цехами и театральными мастерскими, чего нет в нынешнем здании театра.

Напомним, театру «У Моста» давно требуется новое здание. В существующем, несмотря на всю его роскошную отделку, - деревянные перекрытия, которые не удовлетворяют противопожарным требованиям, тесные гримерки, нет места под склад для декораций и театральные цеха.

Ранее краевые власти собирались передать «У Моста» помещение на Заводе Шпагина. Театр мог бы туда переехать, показывать спектакли, а тем временем делать ремонт в историческом здании. Но эти планы отменились.

Зато помещения старого трамвайного депо в Разгуляе как нельзя лучше подходят для театра. Краснокирпичное здание было построено в 1917 году.

Но не все так просто. Еще в марте этого года начальник городского департамента культуры и молодежной политики Василий Головин заявил, что говорить о передаче здания трамвайного депо театру «У Моста» можно только теоретически.

– Мы посмотрели здание, оценили его. Да, вполне реально перевезти туда театр. Но, как вы помните, планировалось передать этот объект культурного наследия под гастрорынок. Тогда бы в его перестройку и содержание вкладывался бизнес. Вот если бизнес не заинтересуется созданием гастрорынка, тогда можно будет говорить о передаче депо под театр, - заявил Головин

Фото предоставлено театром «У Моста»

Фото предоставлено театром «У Моста»

Фото предоставлено театром «У Моста»

Фото предоставлено театром «У Моста»