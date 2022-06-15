В Перми ищут мужчину, который может быть важным свидетелем по уголовному делу

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В мае 2022 года в микрорайоне Закамск было совершено преступление. Детали в интересах следствия полиция пока не раскрывает. Но на сайте ГУ МВД по Пермскому краю выложили видеозапись с идущим по улице мужчиной, который «может являться важным свидетелем по уголовному делу». Сейчас полиция пытается установить личность пермяка.

- Если вы опознали данного человека, обратитесь по телефону: 264-21-09 или 264-21-52, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В палатке нашли кепку и фонарик: подробности загадочного исчезновения туриста из Прикамья

Коллеги Александра Истомина рассказали, что происходило в ту ночь, когда он пропал (Подробнее...)