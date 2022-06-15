В Хохловке состоится «ЭкоПикник»

Фото: "Хохловка"

В ближайшие выходные, 18 и 19 июня, в «Хохловке» в четвертый раз состоится «ЭкоПикник» (0+) - «медленный» фестиваль наблюдения за природой и знакомства с экотехнологиями прошлого и будущего. Пройдут орнитологические и ботанические экскурсии, разнообразные мастер-классы.

В этом году гостями фестиваля станут участники клуба «Бумеранг» – экопросветители из Южно-Сахалинска, Хабаровска и Улан-Удэ. Они привезут на «ЭкоПикник» серию мастер-классов и интерактивных площадок, посвященных природе и культуре востока нашей страны. В программе: настольные и подвижные игры о лососе и морских птицах, игры о флоре и фауне озера Байкал и Бурятии, «Лососевая азбука».

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Пикник, даже если он экологический, означает, что на нем можно поесть прямо на природе. Устроить небольшой пикник в «Хохловке» можно прямо во время фестиваля, так как есть возможность купить билет с набором для пикника двух видов: «Купеческий» и «Советский». В набор для пикника «Купеческий» входят паштет, мини-багет, морс. Для «Советского» пикника предлагаются рыбные консервы, хлеб в нарезку, печенье, напиток.

Билеты: 350 рублей, для льготных категорий - 280 рублей, дети с 3 до 18 лет - 175 рублей, дети до 3 лет – бесплатно.

Билеты с «Набором для пикника»: 550 рублей, для льготных категорий - 480 рублей, дети с 3 до 18 лет - 375 рублей.