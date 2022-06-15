Из Перми могут запустить прямые авиарейсы в Минск, Ереван, Баку, Бухару и Ташкент

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На заседании краевого правительства министр транспорта Андрей Алякринский сообщил, что сейчас с авиакомпаниями ведутся переговоры об открытии прямых авиарейсов до столиц стран ближнего зарубежья. В частности – до Минска, Еревана, Баку, Бухары и Ташкента.

Также прорабатывается вопрос об открытии субсидированных рейсов до Челябинска и Владикавказа.

Всего сейчас осуществляются авиаперевозки по 27 направлениям. В дальнее зарубежье самолеты из Перми летают только до турецкой Антальи.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65