В больницах Перми нашли нарушения в организации питания пациентов

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Прокуратура Мотовилихинского района в ходе проверки медучреждений выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению пациентов горячим питанием. А именно: продукты были без маркировки и соответствующих документов, в журналах бракеража отсутствовали подписи ответственных лиц, отбор суточных проб готовых блюд происходил не системно и другое.

В итоге главврачи четырех больниц получили представления прокурора. По результатам лабораторных исследований будет ясно, какие меры примут в отношении организаций.

Пресс-служба прокуратуры Мотовилихинского района сообщает, что рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений сейчас контролирует прокуратура.

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