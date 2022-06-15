В больницах Перми нашли нарушения в организации питания пациентов

Фото: Сергей НАДЕЖДИН
Прокуратура Мотовилихинского района в ходе проверки медучреждений выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению пациентов горячим питанием. А именно: продукты были без маркировки и соответствующих документов, в журналах бракеража отсутствовали подписи ответственных лиц, отбор суточных проб готовых блюд происходил не системно и другое.
В итоге главврачи четырех больниц получили представления прокурора. По результатам лабораторных исследований будет ясно, какие меры примут в отношении организаций.
Пресс-служба прокуратуры Мотовилихинского района сообщает, что рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений сейчас контролирует прокуратура.
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