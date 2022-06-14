Волго-Вятский банк Сбербанка поздравляет со Всемирным днем донора крови

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Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора кров. Банк способствует волонтерской деятельности сотрудников по различным направлениям. На четырех территориях присутствия – в Нижегородской, Владимирских областях, Пермском крае, Республике Удмуртия – достигнуты договоренности с региональными Центрами крови, согласно которым передвижные пункты сдачи крови дважды в год приезжают к головным управлениям Сбербанка для организованной сдачи крови сотрудниками. В Республике Мордовия для сотрудников Сбербанка в заранее обусловленное время организуется «зеленый коридор» в республиканский центр с сопровождением специалиста на сдачу крови.

Всего в Волго-Вятском банке Сбербанка к донорскому движению уже присоединились более 1 тыс. сотрудников. Напомним, ежедневно в России переливание требуется 4000 человекам. А некоторым людям компоненты и препараты, помогающие свертыванию крови, нужны в течение всей жизни.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

- Мы знаем, что региональные центры крови постоянно нуждается в донорах. Поэтому акции «День донора» стали для нас уже традиционными. Сотрудники позитивно воспринимают возможность сдать кровь прямо на рабочем месте и охотно откликаются на предложение принять участие в донорской акции. Я благодарю всех коллег и жителей регионов присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка, которые занимают активную позицию и становятся донорами крови. Как крупнейший работодатель мы приветствуем инициативы сотрудников и стремимся создать комфортные условия для сдачи крови, обеспечиваем весь комплекс льгот для работников, которые выступают донорами. Развитие волонтерского движения является одним из важнейших направлений нашей ESG-стратегии.

В Прикамье банк и Пермская краевая станция переливания крови договорились о сотрудничестве – каждые полгода команда Станции приезжает в офис Сбера и принимает волонтеров из числа сотрудников.

Последний визит этой весной было собрано более 27 литров крови благодаря 60 сотрудникам банка.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

- Донорство крови — акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни, - такой лозунг в этом году выбрал ВОЗ для 14 июня. Этот день призван сконцентрировать внимание на распространении информации о значимости донорства и масштабах потребности в безопасной крови и ее продуктах. Мы прививаем нашей команде понимание важности такого рода помощи как для общественного здравоохранения, так и для отдельного человека, нуждающегося в переливании.