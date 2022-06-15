В Перми состоится Марафон «Дума онлайн»

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16 июня в Перми пройдет традиционный Марафон «Дума онлайн» - это серия прямых депутатских телефонных линий. Депутаты Пермской городской Думы будут отвечать на звонки пермяков в call-центре города Перми с 10.00 до 17.00.

Начнет марафон председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. Затем эстафету примет заместитель председателя Думы Максим Спиридонов. Также на звонки будут отвечать депутаты Эдуард Гараев, Николай Булатов, Наталья Мельник, Александр Ивонин и Тимофей Чащихин

Телефон call-центра 2-059-059.