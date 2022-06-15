В Кировском районе Перми нашли 139 бесхозных дорог

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В Кировском районе Перми найдено 139 бесхозных дорог, внутриквартальных проездов и сетей ливневой канализации. Подробностями поделились в пермской краевой прокуратуре.

Так, по ним не разрабатывали технические паспорта. И не принимали мер для постановки на государственный кадастровый учет. Одним словом, дороги и проезды не были взяты на баланс муниципалитета.

«Администрация района даже не приступила к разработке технических паспортов и постановке объектов на государственный кадастровый учет», - уточнили в прокуратуре.

Теперь главе администрации района Михаилу Борисову внесено представление. После вмешательства прокуратуры началась инвентаризация дорог, начальник отдела благоустройства привлечена к дисциплинарной ответственности.

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