«Парма» узнала всех соперников в Единой лиге ВТБ

Фото: БК "Парма-Парибет"

Пермский БК «Парма-Парибет» и тренера обновил, и первого игрока межсезонья подписал. А теперь еще и всех соперников в грядущем сезоне в Единой лиге ВТБ узнал.

Состав лиги пополнили две команды. Первая – БК «Самара». Второй новичок – московский клуб МБА.

Итоговый состав участников Единой лиги ВТБ на сезон-2022/2023 следующий:

- «Автодор» (Саратов)

- «Астана» (Нур-Султан, Казахстан)

- «Енисей» (Красноярский край)

- «Зенит» (Санкт-Петербург)

- «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

- МБА (Москва)

- БК «Нижний Новгород»

- «Парма-Парибет» (Пермский край)

- БК «Самара»

- УНИКС (Казань)

- «Цмоки-Минск» (Беларусь)

- ЦСКА (Москва)

Однако столько же клубов лигу и покинули. В турнире больше не сыграют польская «Зелена Гура» и эстонский «Калев». Команды, отметим, покинули лигу еще по ходу прошлого сезона.

Напомним, ранее пермяки представили нового тренера в лице опытного Евгения Пашутина. И первого новичка межсезонья - американца Джастина Робертсона.

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