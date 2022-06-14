«Парма» узнала всех соперников в Единой лиге ВТБ

Фото: БК "Парма-Парибет"
Пермский БК «Парма-Парибет» и тренера обновил, и первого игрока межсезонья подписал. А теперь еще и всех соперников в грядущем сезоне в Единой лиге ВТБ узнал.
Состав лиги пополнили две команды. Первая – БК «Самара». Второй новичок – московский клуб МБА.
Итоговый состав участников Единой лиги ВТБ на сезон-2022/2023 следующий:
- «Автодор» (Саратов)
- «Астана» (Нур-Султан, Казахстан)
- «Енисей» (Красноярский край)
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- МБА (Москва)
- БК «Нижний Новгород»
- «Парма-Парибет» (Пермский край)
- БК «Самара»
- УНИКС (Казань)
- «Цмоки-Минск» (Беларусь)
- ЦСКА (Москва)
Однако столько же клубов лигу и покинули. В турнире больше не сыграют польская «Зелена Гура» и эстонский «Калев». Команды, отметим, покинули лигу еще по ходу прошлого сезона.
Напомним, ранее пермяки представили нового тренера в лице опытного Евгения Пашутина. И первого новичка межсезонья - американца Джастина Робертсона.
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