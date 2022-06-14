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Общество14 июня 2022 15:23

В Перми хотят построить новую квартальную улицу

Она протянется от улицы Пушкина – до улицы Луначарского
Григорий СЕРЕДКИН
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В Перми в квартале, который сейчас ограничен улицами Борчанинова и Попова хотят построить небольшую улочку. Об этом сообщает издание Business Class.

Новая улица соединит параллельные друг другу улицы Пушкина и Луначарского.

«Также планируется переустроить профиль улицы Пушкина на участке от улицы Борчанинова до улицы Попова и реконструировать улицу Попова на участке от улицы Луначарского до улицы Пушкина», - пишет издание.

Планируется и реконструкция улицы Попова на участке от улицы Луначарского до улицы Пушкина.