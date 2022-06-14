В Перми хотят построить новую квартальную улицу

-

В Перми в квартале, который сейчас ограничен улицами Борчанинова и Попова хотят построить небольшую улочку. Об этом сообщает издание Business Class.

Новая улица соединит параллельные друг другу улицы Пушкина и Луначарского.

«Также планируется переустроить профиль улицы Пушкина на участке от улицы Борчанинова до улицы Попова и реконструировать улицу Попова на участке от улицы Луначарского до улицы Пушкина», - пишет издание.

Планируется и реконструкция улицы Попова на участке от улицы Луначарского до улицы Пушкина.