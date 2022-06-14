ПЗСП дарит скидку 10% на газобетонные блоки первым 100 покупателям

Фото: ПЗСП

АО «ПЗСП» проводит акцию для покупателей автоклавных газобетонных блоков, в честь 59-летия компании. Каждый, кто сделает репост в социальных сетях акционного поста, получит скидку на газобетонные блоки 10%, также до конца июня действует бесплатная доставка к месту будущего строительства.

Автоклавные ячеистые блоки от ПЗСП давно стали одной из главных «визитных карточек» предприятия. Продукция производится по ГОСТ 31360-2007 и неоднократно становилась победителем конкурса «Сто лучших товаров России».

Популярность газоблоков производства ПЗСП у покупателей остаётся неизменной на протяжении многих лет. Это неудивительно, поскольку при разумной цене их качество - всегда на высоте. Каждая партия газобетона проходит испытания в лаборатории ПЗСП и получает паспорт качества, который вместе с приобретённой партией выдаётся покупателю.

Автоклавные ячеистые блоки – удобный, прочный и надёжный строительный материал. Газоблок безопасен в эксплуатации, экологически чист, при нагревании не выделяет вредных веществ. Блок обладает высокой энергоэффективностью: построенные из него здания «дышат», при этом хорошо сохраняя тепло.

Вот почему газоблок от ПЗСП - оптимальное решение при выборе строительного материала для строительства частного дома или любого хозяйственного сооружения. Бесплатная доставка до указанного клиентом места предоставляется в объёме, кратном грузовой панели.

Стройте с ПЗСП удобно и выгодно! Успевайте приобрести материал для дома своей мечты, предложение действует до 30 июня.

Условия акции уточняйте у менеджеров по тел. 273-04-63.