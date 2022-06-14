В Прикамье за неделю на дорогах погибло три лося

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за неделю с 6 по 13 июня погибли три лося. Вестью делятся в краевом Минприроды.

Первую лосиху сбили на 60 км автодороги Нытва – Кудымкар в Карагайском округе. А 13 июня под колеса попали сразу два лося. Аварии произошли на 19 км трассы Черновское – Граница Удмуртии в Большесосновском районе и на шоссе Космонавтов - в Перми.

С начала года на территории края зафиксировано уже 39 ДТП с участием диких животных. Сейчас водителей просят быть особенно внимательными – идет сезонная миграция лосей и высок шанс встретить животное на дороге.