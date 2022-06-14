В Прикамье ночью перекроют трассу Пермь – Екатеринбург

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае этой ночью перекроют участок трассы Пермь – Екатеринбург. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Так, на 50 км автомобильной дороги Р-242 будет производиться монтаж надземного пешеходного перехода, поврежденного в результате ДТП в конце сентября 2021 года. Полностью перекрытым движение транспорта будет с полуночи до 04:00 утра.

Альтернативный путь для легковых автомобилей предлагается через село Платошино. Для грузовиков проезд будет закрыт на все время монтажа конструкции.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65