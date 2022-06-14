В ходе спецоперации на Украине погиб 39-летний доброволец из Пермского края

Фото: администрация Кунгурского муниципального округа

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец города Кунгура Юрий Дисекенев. Мужчине было 38 лет. Он отправился на фронт в качестве добровольца, сообщает администрация Кунгурского муниципального округа.

Юрий Дисекенев в 2000 году окончил школу №2 в городе Кунгуре, затем поступил в местное Профессиональное училище №2 и успешно окончил его в 2003 году. В 2004 году принимал участие в освобождении заложников из школы №1 в Беслане Республики Северная Осетия-Алания.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ходе спецоперации на Украине погиб 21-летний ефрейтор из Пермского края

Прощание с Алексеем Чураковым состоится 10 июня в Доме культуры в Оханске (Подробнее...)