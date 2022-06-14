В Пермском крае пройдет фестиваль по метанию коровьих лепешек

«Веселый коровяк» - единственный в России чемпионат такого рода. Фото: архив "КП"

«Берегись, коровяк летит!» Так будут кричать зрителям фестиваля «Веселый коровяк» 9 июля в селе Крылово в Осинском районе. Там пройдут соревнования по метанию коровьих лепешек. В этом году это 12-й по счету фестиваль. Из-за пандемии его не проводили два года.

По правилам соревнований, участник должен выбрать высушенную лепешку и метнуть ее как можно дальше. Тот, кто забросит свой «снаряд» на самое большее расстояние, – победитель. У сломавшейся в полете лепешки засчитывается кусок, улетевший дальше других.

Лепешки для соревнований заготавливаются заранее. Его собирают на дорогах села. Прошлогодние коровьи кучи, складываем в коробки и сушим. Пролежав зиму под снегом, они становятся легкими, крепкими, не пахнут и не пачкаются.

На эти забавные состязания приезжают туристы со всего края. В этом году жители села также приглашают всех желающих принять в нем участие, а также в Крылово пройдет сельская ярмарка.

«Веселый коровяк» - единственный в России чемпионат такого рода. Подобные состязания проводятся еще в американском штате Оклахома. Там ковбои уже много лет соревнуются в метании коровьих лепешек на дальность.

Подробности – на странице ВКонтакте - vk.com/serdceparmytrail

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65