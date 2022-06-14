Штрафы за безбилетный проезд в Перми хотят повысить в пять раз

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Закон о штрафах за безбилетный проезд для владельцев безлимитных проездных вступит в силу в сентябре текущего года. Такое решение приняла профильная рабочая группа при доработке законопроекта ко второму чтению, которое пройдет на июньском заседании краевого парламента, сообщает «Рифей-Пермь».
Кроме того, принята поправка, смягчающая наказание для тех, кто не приложил проездной к валидатору. При первом нарушении можно отделаться предупреждением, а при повторном предусмотрен штраф - 500 рублей. Напомним, первая редакция законопроекта предполагала только денежный штраф.
Инициатором повышения штрафов стала администрация Перми. Власти пытаются сократить количество безбилетников в общественном транспорте. Поэтому, уже сейчас штрафы за безбилетный проезд в автобусе и трамвае хотят повысить с 500 рублей до 2,5 тысяч рублей, а при повторном нарушении - с одной тысячи рублей до пяти тысяч рублей.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Купить безлимитный проездной будет выгоднее, чем заплатить штраф
В Перми прошел круглый стол на тему повышения штрафов за безбилетный проезд (Подробнее...)