Штрафы за безбилетный проезд в Перми хотят повысить в пять раз

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Закон о штрафах за безбилетный проезд для владельцев безлимитных проездных вступит в силу в сентябре текущего года. Такое решение приняла профильная рабочая группа при доработке законопроекта ко второму чтению, которое пройдет на июньском заседании краевого парламента, сообщает «Рифей-Пермь».

Кроме того, принята поправка, смягчающая наказание для тех, кто не приложил проездной к валидатору. При первом нарушении можно отделаться предупреждением, а при повторном предусмотрен штраф - 500 рублей. Напомним, первая редакция законопроекта предполагала только денежный штраф.

Инициатором повышения штрафов стала администрация Перми. Власти пытаются сократить количество безбилетников в общественном транспорте. Поэтому, уже сейчас штрафы за безбилетный проезд в автобусе и трамвае хотят повысить с 500 рублей до 2,5 тысяч рублей, а при повторном нарушении - с одной тысячи рублей до пяти тысяч рублей.

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