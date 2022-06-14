Пермяки пожаловались на работу кондиционеров в общественном транспорте

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми проверят городские автобусы в связи с жалобами пермяков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Дёмкин.

«Поручил контрольной службе «Гортранса» при проверках обращать внимание на работу кондиционеров в тех маршрутах, где они должны быть по контракту и провести дополнительные инструктажи с перевозчиками. Пишите, на какие маршруты стоит особо обратить внимание», - пишет мэр Дёмкин.

С приходом тепла стали поступать жалобы от горожан на духоту в общественном транспорте – кондиционеры в некоторых автобусах не включены. Отметим, что работать кондиционеры в салоне должны при температуре воздуха на улице выше +20 градусов.

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