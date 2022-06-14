На севере Пермского края горел лес

Фото: Пермский лесопожарный центр

На севере Пермского края произошел лесной пожар, сообщает Пермский лесопожарный центр в своем Telegram-канале. Возгорание наблюдалось в сосняке-беломошнике на территории Гайнского лесничества. К месту возгорания с самолета АН-2 высадили 10 парашютистов-пожарных.

Сначала площадь пожара была 0,4 га, но из-за сильного ветра она увеличилась до 6,2 га. 14 июня в 7:00 пожар потушили.

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