В Прикамье клещи покусали уже свыше 10 тысяч человек

Фото: Архив "КП"

В Прикамье с начала теплого сезона от укусов клещей пострадали уже более 10 тысяч человек. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Так, число подтвежденных укушенных составило 10 031 человек. Из них 2 158 – это дети. Большинство клещей присосались к пострадавшим при посещении ими индивидуальных садов или леса и лесопарковых зон.

«По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 1,2% случаев клещи инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 39,2% - иксодовым клещевым боррелиозом, в 4,2% - моноцитарным эрлихиозом человека, 1,3% - гранулоцитарным анаплазмозом человека», - отметили в Роспотребнадзоре.

Территориями с самым высоким риском «поймать» клеща стали Карагайкий муниципальный округ, Очерский городской округ, Суксунский городской округ, Верещагинский городской округ, Частинский муниципальный округ, Сивинский муниципальный округ, Оханский городской округ, Березовский муниципальный округ, Коми-Пермяцкий автономный округ, Краснокамский городской округ.

Кстати, с начала сезона в регионе зарегистрировано 8 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом. Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом человека и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

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