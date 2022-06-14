В Прикамье выявили еще 43 заражения коронавирусом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае – плюс 43 зараженных ковидом на 14 июня. Среди новых заболевших 12 жителей региона старше 60 лет. Отмечается, что все заболевшие зафиксированы только в Перми.

С начала пандемии в Прикамье подтвердили 370 780 заражений. Всего в крае от последствий COVID-19 скончались 8 827 человек.

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