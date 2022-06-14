В Перми на улице 1905 года может появиться новый рынок

Фото: Елена КРИВЯКИНА
16 июня в 18:00 в администрации Мотовилихинского района пройдут публичные слушания по вопросу размещения рынка на улице 1905 года, 16. Этот участок относится к территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения, а значит должен быть использован под магазины или торговые комплексы.
Business Class сообщает, что инвестор выразил готовность построить комплекс на улице 1905 года в четвертом квартале 2023 года.
Напомним, раньше на этом месте были пять торговых павильонов и один киоск. У объектов истек договор аренды земельного участка, их включили в Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов и в результате снесли.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Перми одобрена застройка участка возле Сада соловьев
Территорию облагородят и проложат тропу по краю реки Уинки (Подробнее...)