В Перми на улице 1905 года может появиться новый рынок

Фото: Елена КРИВЯКИНА

16 июня в 18:00 в администрации Мотовилихинского района пройдут публичные слушания по вопросу размещения рынка на улице 1905 года, 16. Этот участок относится к территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения, а значит должен быть использован под магазины или торговые комплексы.

Business Class сообщает, что инвестор выразил готовность построить комплекс на улице 1905 года в четвертом квартале 2023 года.

Напомним, раньше на этом месте были пять торговых павильонов и один киоск. У объектов истек договор аренды земельного участка, их включили в Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов и в результате снесли.

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