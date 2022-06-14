«Парма» усилилась американским защитником

Фото: БК "Парма-Парибет"

В пермском БК «Парма-Парибет» - усиление. Состав команды пополнил американский легионер Джастин Робертсон, сообщили в клубной пресс-службе.

Контракт с 28-летним защитником подписан на один год. Роберсон родился в городе Натчиточес, штат Луизиана. Играл в составе команды университета La-Monroe.

Международную карьеру начал в швейцарских баскетбольных клубах «Фрибург» и «Массаньо». В составе «Фрибурга» стал чемпионом Швейцарии и обладателем национального кубка.

После играл в России в составе «Буревестника» из Ярославля. Затем перебрался в «Уралмаш» из Екатеринбурга. В составе уральцев наш новичок стал серебряным призером Суперлиги-1 в 2021 году и чемпионом Суперлиги-1 в 2022 году, получив звание MVP турнира.

Евгений Пашутин, главный тренер БК «Парма-Парибет»:

– Джастин - универсальный игрок. Дисциплинирован и коммуникабелен с партнерами, довольно агрессивен как в защите, так и в нападении. Он способен исполнить роль как атакующего защитника, так и разыгрывающего. Надеюсь, что он станет нашим главным оружием в атаке.

Напомним, в прошедшие выходные пермский клуб представил и нового главного тренера в лице опытного Евгения Пашутина. Евгений Пашутин является чемпионом Европы среди молодежных команд, обладателем Кубка Европы, чемпионом Суперлиги. Он имеет многолетний опыт работы в таких клубах как ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», итальянский «Канту», «Автодор». С 2013 по 2015 годы возглавлял основную сборную России.