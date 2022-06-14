В Пермском крае спорткомплекс «Олимпийский» устранил более 50 нарушений пожарной безопасности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время проверки спорткомплекса «Олимпийский» в Краснокамске приставы нашли более 50 нарушений норм пожарной безопасности: в некоторых помещениях не было пожарной сигнализации, для отделки стен использовались пластиковые панели, эвакуационные выходы не соответствовали установленным нормам и другие. Кроме того, были вопросы к планировке. Например, помещения, используемые в качестве встроенной бани, граничили со спортзалом, рассчитанным на пребывание более ста человек, что опасно в случае пожара.

Со списком нарушений прокурор обратился в суд. Требования надзорных органов были удовлетворены, а руководство «Олимпийского» предупреждено об уголовной ответственности за неисполнение решения.

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю сообщает, так как существовала реальная угроза жизни и здоровью людей, администрация спорткомплекса затягивать исполнение судебного решения не стала и нарушения устранила.

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