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Происшествия14 июня 2022 7:42

В Прикамье по дороге на Белую гору произошло смертельное ДТП

Погибла 57-летняя женщина-водитель
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Спасателям пришлось срезать у "семерки" крышу.

Спасателям пришлось срезать у "семерки" крышу.

Смертельное ДТП произошло по дороге на Белую гору – сразу на отвороте на Калинино с трассы Пермь – Екатеринбург.

- Столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и ВАЗ 2107, - сообщили кунгурские спасатели. – 57-летняя женщина-водитель «семерки» погибла, ее 39-летнего пассажира доставили в кунгурскую больницу. Водитель "Ларгуса" отказался от госпитализации.

У "Лады Ларгус" смят капот.

У "Лады Ларгус" смят капот.

На фото с места трагедии видно, что «семерка» пострадала очень сильно, у «Лады Ларгус» смят капот.

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