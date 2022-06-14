В Перми пройдет «Экозабег»

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«Экозабег» состоится 16 июня с 12:00 до 16:00 в Черняевском лесу. К участию приглашаются жители Перми в возрасте от 14 лет.

Акция проводится в формате плоггинга – спортивного бега, совмещенного с уборкой твердых бытовых отходов.

Состав команды 4 человека. Заявка подается в электронном виде по ссылке https://forms.gle/NxGHnQuLdRdHwyxF7. После регистрации капитан команды будет добавлен в организационный чат в Вконтакте.

Сбор участников: на остановке «Парк культуры Балатово» на ул. Подлесная участников будут встречать волонтеры, и направлять на поляну, где будет стартовать «Экозабег».

Программа:

11:00–11:50 - Регистрация команд, выдача инвентаря;

12:00 – Приветствие команд, инструктаж;

12:30 – Старт забега;

14:30 – Завершение забега последних команд, финиш, подсчёт баллов;

14:40 – Развлекательная программа;

15:00 – Награждение команд;

15:30 - Погрузка собранного мусора и вторсырья.

Организаторы: Молодежный парламент города Перми при поддержке Пермской городской Думы, администрации города Перми, АНО «Центр развития и поддержки социальных инициатив «Вместе», благотворительного фонда «Парма», РОО «Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края», Пермского городского отделения Всероссийского общества охраны природы. Проект является победителем XXIV городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы».