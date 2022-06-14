Пермяк выплатил алименты дочери, чтобы поскорее продать квартиру

Мужчина сказал, что продает квартиру и уже нашел покупателей, но все может сорваться из-за обременения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

39-летний пермяк не платил алименты своей дочери. Сумма долга была уже больше 365 тысяч рублей. Пристав выяснил, что у должника есть двухкомнатная квартира в новом жилом комплексе и наложил на нее запрет на регистрационные действия с недвижимостью.

Вскоре пермяк в сопровождении риелтора пришел на прием к судебному приставу. Мужчина сказал, что продает квартиру и уже нашел покупателей, но все может сорваться из-за обременения. Поэтому он готов незамедлительно погасить долг.

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю сообщает, что деньги уже отправили матери ребенка. Женщина планирует свозить на них дочь на море.

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