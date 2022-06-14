В Перми на Комсомольском проспекте снесут 26 деревьев

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На участке Комсомольского проспекта от улицы Революции до улицы Полины Осипенко снесут липы, представляющие опасность для пешеходов, автомобилей и сетей электроснабжения. Согласно отчету специалистов, таких деревьев 26: 22 из них признаны аварийными, у четырех поврежден ствол. Работы начнутся с 15 июня. Пресс-служба городской администрации сообщает, что уже осенью на место убранных деревьев высадят саженцы-крупномеры.

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