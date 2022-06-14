Поиски 13-летнего мальчика в Пермском крае остановлены

Пропавшего мальчика искали всю ночь.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
- Спасибо, что откликнулись, мы нашли сына, - рассказала «Комсомольской правде» мама 13-летнего мальчика, пропавшего накануне в поселке Яйва. – Он жив и здоров. Выяснилось, после вчерашней прогулки он ушел в гости к другу, заигрался у него и остался ночевать.
Ребенка искали, напомним, в поселке городского типа Яйва в Александровском районе Пермского края почти сутки. Мальчик ушел гулять вечером 13 июня и не вернулся. Всю ночь у родителей не было информации, где находится сын, пока утром он не вернулся.
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