25-летняя жительница Прикамья нападала с ножом на знакомых и близких

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Жительницу Краснокамска будут судить сразу по трем статьям. В течение трех недель она нанесла ножом ранение двум своим знакомым и, в конце концов, убила своего сожителя.

- Вечером 19 февраля этого года она распивала спиртное в комнате общежития со своим 47-летним знакомым, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. - Вооружилась ножом, она нанесла ему удар в ногу. На следующий день она сидела с ним и еще с одним 39-летним знакомым. Она нанесла им ножом два удара. А 11 марта во время конфликта со своим 35-летним сожителем обвиняемая нанесла ему ножевое ранение, от которого тот скончался в больнице.

В ходе следствия обвиняемая свою вину признала, ее будут судить.

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