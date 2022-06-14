В Прикамье установился период теплой ровной погоды

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начало лета в Прикамье было аномально холодным. И вот, наконец, метеорологи нам обещают июньскую погоду в пределах нормы.

- По предварительному прогнозу, с 14 по 20 июня установится теплая с редкими кратковременными дождями погода, - говорят синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Температура воздуха будет в пределах климатической нормы.

Сегодня, во вторник, днем в Перми воздух прогреется до 23 градусов, по краю – от 20 до 25 градусов. Ожидается ясная погода, преимущественно без осадков. Западный ветер будет не слишком сильным - от 5 до 10 метров в секунду.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65