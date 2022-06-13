Балалаечник Андрей Киряков стал лауреатом всероссийского фестиваля авторской музыки

Андрей Киряков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Самаре в минувшие выходные прошел фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ». Пермь на нем представлял балалаечник Андрей Киряков со своим авторским проектом «Балакирь». Андрей написал для этого проекта песни в стиле панк-фолк с использованием русских народных пословиц и поговорок, при этом музыку он исполняет на трех балалайках одновременно.

Фестиваль «САМ.ФЕСТ» отбирал коллективы и исполнителей со всей России, а принимать участие могли только авторы собственных произведений. Из более чем 1000 заявок организаторами были отобраны 30 лучших проектов, среди которых профессиональное жюри отбирало 10 участников финального выступления.

По итогам финального выступления проект «Балакирь» Андрея Кирякова стал вторым, уступив только рок-группе «Двадцать» из Хабаровска.