16 и 17 июня на сцене театра «У Моста» покажут фантастическую историю «Зверь»

Фото: скринщот видео Николая Копытова

Легендарная постановка театра «У Моста», вызвавшая бурю споров и восторга, сделавшая театр популярным в России и за рубежом. Именно после громкой премьеры «Зверя» театр назвали настоящим феноменом.

Действие спектакля разворачивается на обломках исчезнувшей цивилизации. Отец, Мать и Дочь – единственные люди, оставшиеся на Земле, – бредут по выжженной атомной катастрофой пустыне в поисках других, себе подобных, дабы продолжить жизнь во Вселенной. Несмотря на леденящую душу атмосферу после всемирного Армагеддона, спектакль оставляет светлое чувство катарсиса.

- Начало в 19:00;

- Билеты: +7 (342) 237 52 55 или https://teatr-umosta.ru/afisha.html