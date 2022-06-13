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Здоровье13 июня 2022 8:41

Ковид не сдается: в Прикамье плюс 51

Летальных случаев, к счастью, не произошло
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор опубликовал новые данные по коронавирусу. За минувшие сутки в Пермском крае выявлен 51 новый случай ковида. Общее число инфицированных достигло 370 737.

Новые случаи заболевания зарегистрированы в 11 территориях края: в Перми, Березниках, Пермском, Краснокамском, Лысьвенском, Октябрьском, Осинском, Очерском, Гайнском, Уинском и Кишертском округах.

За сутки 10 человек госпитализировано, 53 - выздоровели. Летальных случаев, к счастью, не произошло. За два с лишним года, прошедших с начала пандемии, в Прикамье от коронавируса скончались 8 827 человек.