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Общество13 июня 2022 6:58

На этой неделе в Прикамье потеплеет до +28 градусов

Но пройдут сильные дожди
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Будут сильные дожди

Будут сильные дожди

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на этой неделе ожидается теплая и малооблачная погода, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В среднем за неделю температура воздуха будет около нормы, а на севере Прикамья - на 2 градуса выше нормы.

Днем в понедельник будет ясно, днем температура поднимется до +22 градуса, а во вторник будет до + 25 градусов.

Самым теплым днем недели станет четверг. Ожидается по-настоящему летняя жара - до +28°. Но при этом на большей части края ожидаются ливни с грозами, местами сильные.

Ливни с грозами продлятся и в пятницу. К выходным слегка похолодает - до + 17.. +22 градусов.