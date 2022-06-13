Пермские балерины заняли призовые места на международном конкурсе

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В Москве завершился XIV Международный балетный конкурс. На нем призовые места завоевали две представительницы Пермского хореографического училища.

В младшей группе в номинации «Дуэт» вторую премию получила Валерия Кузнецова, а третье - Дарья Чугунова.

При этом партнеры обеих танцовщиц также получили специальные премии - за партнерство. Партнером Валерии выступил артист Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Олег Мангадаев, а партнером Дарьи - студент училища Лев Копылов, сообщили в Пермском хореографическом училище.

Всего в конкурсе принимали участие 112 артистов. Кроме россиян участвовали танцовщики из Южной Кореи, Китая, Италии, Турции, Казахстана, Беларуси, Армении, Донецкой Народной Республики и других стран мира.